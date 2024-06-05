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Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Erkan K. idaresindeki 35 ANZ 964 plakalı otomobil, Tavşancıl Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Muhammed Emin Kocabay (18), Gürkan Bostan (24) ve Tuğba G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan yolculardan Bostan ve Kocabay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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