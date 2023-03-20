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Kocaeli'de balkondan düşen çocuk yaralandı

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Kocaeli'de balkondan düşen çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balkondan düşen çocuk tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balkondan düşen çocuk tedavi altına alındı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Suriye uyruklu ailenin 4 yaşındaki çocukları A.E.R, balkondayken dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Suriye Gebze Güncel Haberler

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