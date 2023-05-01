Kocaeli'de bahçesinde çalışan kişi, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bahçesinde çalışan kişi, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bahçesinde çalışan kişi, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.
Bayraktar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde çalışan M.D. (42), nereden geldiği belirlenemeyen saçmaların isabet etmesi sonucu yüzünden ve sırtından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunmayan M.D, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel