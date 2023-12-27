Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçakoca Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Yavuz, kentte uyuşturucuyla mücadelede bu yıl içerisinde 5 bin 547 olaya müdahale edildiğini belirterek, "7 bin 455 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, bunlardan 625'i tutuklanmış, 227'sine adli kontrol şartları uygulanmış, 6 bin 603 kişi ise serbest bırakılmıştır." dedi.

Yavuz, söz konusu operasyonlarda, 232 kilo 571 gram eroin, 338 kilo 613 gram kubar esrar, 10 kilo 935 gram toz esrar, 195 kilo 345 gram sentetik uyuşturucu, 215 gram kokain, 9 bin 674 uyuşturucu hap, 797 bin 735 sentetik ecza, 3 bin 247 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini bildirdi.

Bu yıl emniyet güçlerine yapılan 518 ihbardan 102'sinin olumlu olduğunu aktaran Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması (UYUMA) projesi kapsamında yapılan 197 ihbardan ise sadece 12'sinin olumlu olduğunu kaydetti.

Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi veren Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu projeyle özel nedenlerin engelleri ile mücadele edilmekte, çocuklarımıza kişilik gelişimi, sorun çözme becerisi kazandırmak için yoğun gayret yürütmekteyiz. Bu kapsamda 2020 yılından bugüne kadar 18 farklı türde toplam 14 bin 605 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Faaliyetlere 184 bin 896'sı Kocaeli ÖNEM projesi kapsamındaki öğrenciler olmak üzere 937 bin 842 öğrenci katılmıştır. 2023 yılında toplam 718 bin 669 öğrenci, 68 bin 956 veli ve 17 bin 332 öğretmene ulaşılarak bağımlılıkla mücadele eğitimleri verilmiştir. Yeşilay'la birlikte yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Projesi kapsamında ise ilimizde bulunan 1072 rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın tamamı uygulayıcı eğitimini almış ve bugüne kadar toplam 12 bin 321 kurs açılarak 425 bin 86 katılımcıya eğitim verilmiştir."

Vali Yavuz, Kocaeli Üniversitesi kampüsünde inşa edilen arındırma merkezlerinin inşaat çalışmalarının son aşamada olduğunu belirterek, "50 yataklı Erişkin Arındırma Merkezi ile 30 yataklı Çocuk-Ergen Arındırma Merkezleri çalışmalarımız titizlikle takip edilmektedir. Binanın inşaatı tamamlanmış olup eksikleri bulunan bazı kısımlarını da hayırsever desteğiyle tamamlamak üzereyiz. Şehrimize hatta tüm Marmara Bölgesi'ne hitap edebilecek şekilde modern arındırma merkezini ilimize kazandırmış olacağız. En kısa zamanda bitirmeyi düşünüyoruz." bilgisini paylaştı.

Tütün denetimlerinin sıkı takipçisi olduklarını vurgulayan Yavuz, "Bu kapsamda da şu ana kadar 77 bin 534 denetim gerçekleştirilmiştir. Bu konuda taviz vermeden uygulamalarımızı ağırlıklı olarak devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından kurum yetkilileri sunum yaparak görüşlerini paylaştı.