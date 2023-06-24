Kocaeli'de baba oğlu bıçaklayarak öldürdü

Çayırova ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Tartışma sırasında Y.K, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu boyun ve göğüs bölgesinden bıçakladı. Polis, olayda kullanıldığı tahmin edilen bıçağa el koyarak Y.K'yi gözaltına aldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki adreste Y.K. ile oğlu Tayfun K. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Y.K, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu boyun ve göğüs bölgesinden bıçakladı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tayfun K'nin öldüğünü belirledi.

Polis, olayda kullanıldığı tahmin edilen bıçağa el koyarak Y.K'yi gözaltına aldı.