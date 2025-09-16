Kocaeli'de Ayçiçeği Hasadı ve Tarımsal Projeler Tanıtıldı

Kocaeli'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında yetiştirilen ayçiçeklerinin hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE Projesi kapsamında il genelinde bugüne kadar 952 üreticiye yaklaşık 560 bin sebze fidesi ve 379 torba yerli ayçiçeği tohumu ulaştırıldı.

Derince ilçesindeki Karagöllü Mahallesi'nde ayçiçeği hasat töreni ve plastik sera üst örtüsü dağıtım programında konuşan Vali Aktaş, tarımın Türkiye için önemine değinerek, üreticilerin emeklerinin karşılığını aldığı bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem de Kocaeli'nin tarımsal potansiyelini artırmak için çalıştıklarını belirterek, projede emeği geçen kurum ve kuruluşlar ile paydaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edilerek hasadın bereketli olması temennisinde bulunuldu.

Törende üreticilere modern tarım uygulamalarının desteklenmesi amacıyla başlatılan "Sera Örtüsü Yenileme Projesi" kapsamında yeni plastik sera üst örtüleri de dağıtıldı.

Tören, Vali Aktaş ve beraberindekilerin temsili hasat yapması ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, mahalle muhtarı, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.