Kocaeli'de Av Tüfeğiyle Yaralı Kavga: 3 Tutuklama

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde husumetli gruplar arasında çıkan kavgada 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

1) KOCAELİ'DE 3 KİŞİNİN AV TÜFEĞİYLE YARALANDIĞI KAVGAYA İLİŞİKLİN 3 TUTUKLAMA

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan, 3 kişinin av tüfeğiyle yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, pazar günü saat 13.00 sıralarında Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak'ta meydana geldi. C.Ü., E.Ü., O.Ü. ile husumetli oldukları B.Ç., Ç.Ç., A.Ç., M.Ç., S.Ç., ve N.U. arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ç. ile Ç.Ç. av tüfeğiyle ateş ederek C.Ü., E.Ü. ve O.Ü.'yü yaraladı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu B.Ç., Ç.Ç., A.Ç., M.Ç., S.Ç., ve N.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden B.Ç., Ç.Ç. ve A.Ç. tutuklandı, M.Ç., S.Ç. ve N.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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