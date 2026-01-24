Haberler

Kocaeli'de Atık Plastik Deposunda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir atık plastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılacak.

Yangın, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Pelitli Mahallesi 4464 Sokak'taki atık plastik deposunda çıktı. Depodan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca, çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri destek olarak adrese yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi. Ekiplerin, depodaki söndürme çalışmaları devam ediyor.

YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'ndeki atık plastik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin depodaki soğutma çalışması devam ediyor. Soğutma çalışmasının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.

