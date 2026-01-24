Kocaeli'de Atık Plastik Deposunda Yangın Çıktı

1) KOCAELİ'DE ATIK PLASTİK DEPOSUNDA YANGIN

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde atık plastik deposunda yangın çıktı. Ekipler, depodaki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Pelitli Mahallesi 4464 Sokak'taki atık plastik deposunda çıktı. Depodan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca, çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri destek olarak adrese yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi. Ekiplerin, depodaki söndürme çalışmaları devam ediyor.

YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'ndeki atık plastik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin depodaki soğutma çalışması devam ediyor. Soğutma çalışmasının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.