Kocaeli'de atık kartonların biriktirildiği alanda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konfeksiyon atölyesi girişinde atık kartonların biriktirildiği alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde konfeksiyon atölyesi girişinde geri dönüşüm için biriktirilen kartonlar alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, bir kedi yavrusu da telef oldu.

Dumandan etkilenen konfeksiyon çalışanı A.D. ise ambulansta ayakta tedavi edildi.