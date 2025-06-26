Kocaeli'de Atık Depolama Yangını: Ayrıştırmanın Önemi Vurgulandı

Kocaeli'de Atık Depolama Yangını: Ayrıştırmanın Önemi Vurgulandı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde meydana gelen atık depolama sahasındaki yangın sonrası, evsel atıkların ayrıştırılmasının önemini vurgulayarak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Yangının nedeninin ayrıştırılmamış yanıcı maddeler olduğu belirtildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dün İzmit ilçesinde atık depolama sahasında çıkan yangının ardından evsel atıkların ayrıştırılmasının önemine işaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş'nin (İZAYDAŞ) 2. sınıf evsel katı atık düzenli depolama sahasında dün meydana gelen yangının başlangıç saatinin güvenlik kameralarının detaylı incelenmesi sonucu 15.51 olarak tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu yangının küçük bir noktada aniden alev alarak başladığı, sonrasında rüzgarın etkisiyle yayıldığı aktarılan açıklamada, İZAYDAŞ acil durum müdahale ekipleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı A Takımı ile AFAD, UMKE ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi

Yangının saat 18.40 itibarıyla tamamen söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahamıza ulaşan evsel atıklar içerisinde, ilk anda ayrıştırılmaması halinde daha sonra tespiti ve ayrılması mümkün olmayan boya, tiner veya gaz gibi yanabilir ve tutuşma sıcaklığı çok düşük maddeler de bulunmaktadır. Aynı şekilde plastik, cam ve metal gibi güneş ışınına karşı mercek görevi gören maddeler, aşırı sıcaklar oluştuğunda bu maddelerin aniden alev almasına sebebiyet vermektedir. Yapılan incelemede yangının başlama nedeni de böyle bir reaksiyon olarak tespit edilmiştir.

Bu tür olumsuzluklara karşı ekiplerimizin daima hazır olması, gerekli müdahaleyi hızlıca yapabilme kabiliyeti sayesinde söz konusu gün olduğu gibi bu yangınlar tehdit oluşturmadan söndürülmekte, vatandaşlarımız için tehdit oluşturmamaktadır. Ancak özellikle sanayi bölgelerinde evsel atıklar içerisine az önce belirtilen türde maddelerin atılmaması, evsel atıklar içine yanıcı ve parlayıcı maddeler dökülmemesi, cam, metal ve türevi maddelerin çöpe atılmak yerine ekonomiye kazandırılması için kurulan atık kumbaralarında biriktirilmesi olası yangınların önlenmesine çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu konuda değerli hemşehrilerimizin hassasiyet göstereceğine inanıyor, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi saygılarımızla kamuoyunun bilgisine arz ediyoruz."

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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