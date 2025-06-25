Kocaeli'de Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı

Kocaeli'de Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki İZAYDAŞ tesislerinde evsel atık depolama alanında çıkan yangın için itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karşı mücadele sürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde atık depolama sahasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Alikahya Atatürk Mahallesinde İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme AŞ'nin (İZAYDAŞ) tesislerinde, evsel atık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, rüzgarın etkisiyle yayılan açık alandaki alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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