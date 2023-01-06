Kocaeli'de ateş yakılan kovada yaşanan parlamada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evin bahçesinde ateş yakılan kovada meydana gelen parlama nedeniyle anne ve iki çocuğu yaralandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evin bahçesinde ateş yakılan kovada meydana gelen parlama nedeniyle anne ve iki çocuğu yaralandı. Körfez Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'taki 3 katlı bir evin bahçesinde ateş yakılan kovada henüz belirlenemeyen nedenle parlama oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bu adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Parlamada bahçedeki Suriye uyruklu anne ile 2 çocuğu yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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