Kocaeli'de asker uğurlama eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir genç yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir genç yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir genç yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde asker uğurlama eğlencesi sırasında C.G. (16) ile Ö.O. (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ö.O, C.G'yi bıçakla yaraladı.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.G. tedavi altına alındı.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel