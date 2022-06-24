Kocaeli'de asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
Kocaeli'de asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde su getirdiği apartmanda asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde su getirdiği apartmanda asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

28 Haziran Mahallesi'nde bulunan sitedeki binaya su getiren Ali G, henüz belirlenemeyen nedenle 3. kattan asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ali G'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

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