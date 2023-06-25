Kocaeli'de arazi meselesi silahlı kavgaya neden oldu: 3 yaralı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde arazi meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavganın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde arazi meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kullar Yakacık Mahallesi Beray Sokak'ta A.Ç. ile C.M, S.Y. ve R.E. arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.Ç'nin av tüfeğiyle ateş ettiği C.M, S.Y. ve R.E. yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli, A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel