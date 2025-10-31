Kocaeli'de Aranan Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de, 'kasten yaralama' suçundan kesinleşmiş 15 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası bulunan A.S. isimli hükümlü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten yaralama" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.S'yi (34) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel