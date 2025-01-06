Üye Girişi
Haberler
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi

Toplantıya damga vuran soru! Babasını savunamadı

Kocaeli'de Aranan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Aranan Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de, kasten öldürme ve silah suçlarından 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.V. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de, çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, "kasten öldürme" ve "sayı nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması taşınması bulundurulması" suçlarından hakkında 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.V'nin (25) kentte olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
img

Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar
img

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
img

Dünyanın en büyük takımlarından birini satın alıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil

Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil
Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme

Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor
Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor

Son Dakika Haberleri

İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? BUSKİ Bursa su kesintisi! 6-7 Ocak İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? Sultangazi'de bagajda kadın cesedi mi bulundu? En düşük emekli maaşı kaç TL oldu, arttı mı 2025? Slaven Bilic Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 6 Ocak Pazartesi? Kabine toplantısı bitti mi 2025? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 6-7 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kabine toplantısı kararları ne 6 Ocak Pazartesi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.