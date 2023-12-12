Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan M.P, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, tutuklandı.
Kocaeli'de kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
"Kasten yaralama" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan M.P, (53) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği makamlarca tutuklandı.