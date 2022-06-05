Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı - Haberler

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ö.D'nin Gebze ilçesinde olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan Ö.D, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
AA / İbrahim Aktaş - Güncel