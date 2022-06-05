Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ö.D'nin Gebze ilçesinde olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan Ö.D, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Banka Güncel Haberler

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