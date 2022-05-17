Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A.K'nin kentte olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.A.K, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kocaeli, Güncel, Haberler

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