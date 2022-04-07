Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Y.E.D'nin (25) Çayırova'da olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.E.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.