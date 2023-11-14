Kocaeli'de aranan 5 hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö, B.T, Ö.G, B.Ç. ve N.K'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel