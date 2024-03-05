Kocaeli'de Aranan 241 Kişi Yakalandı

Kocaeli'de geçen ay çeşitli suçlardan aranan 241 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik huzur ve güven uygulamaları ile yol kontrolleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda şubat ayında çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.