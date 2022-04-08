Kocaeli'de aranan 20 hükümlü yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de aranan 20 hükümlü yakalandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de aranan 20 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "kasten yaralama", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "tehdit", "resmi belgede sahtecilik" ve benzeri suçlardan aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Uyuşturucu, Kocaeli, Güncel, Haberler

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