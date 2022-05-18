Kocaeli'de aranan 14 hükümlü yakalandı - Haberler

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "silahla tehdit", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" ve benzeri suçlardan aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 14 hükümlünün işlemleri sürüyor.