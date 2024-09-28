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Kocaeli'de Araçtan Açılan Ateşle Yaralanan Çocuk: İki Şüpheli Adli Kontrol Altında

Kocaeli'de Araçtan Açılan Ateşle Yaralanan Çocuk: İki Şüpheli Adli Kontrol Altında
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçtan silahla açılan ateş sonucu yaralanan 9 yaşındaki çocukla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer iki şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül'de 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta Ç.E'nin (9) bir araçtan ateş açılması sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan A.B, M.B. ve H.E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B, "kasten yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli H.E.B'ye adli kontrol hükümleri uygulandı, A.B. serbest bırakıldı.

Olay

28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta 25 Eylül'de bir araçtan silahla açılan ateş sonucu yoldan geçen Ç.E. kolundan yaralanmıştı.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ç.E, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

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