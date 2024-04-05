Kocaeli'de aracında fenalaşan iş adamı hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde aracında fenalaşan iş adamı, kaldırıldığı hastanede öldü.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Berrin Sokak'ta iş adamı Reşat Mamik'in (53) aracında hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın kilitli olan kapıları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle açıldı.

Daha sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iş adamı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Mamik'in cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.