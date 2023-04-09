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Kocaeli'de apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Piri Reis Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın kömürlüğünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede apartmanın üst katlarına sıçradı.

Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında kömürlük ve apartmanın birinci katındaki daire hasar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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