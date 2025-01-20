Kocaeli'de Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Fatih Sultan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın nedeniyle apartmanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel