Kocaeli'de apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı

AA - Melih Palas - Güncel
Kocaeli'de apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Ereğli Mahallesi Yavuz Sokak'ta apartmanın 3. katında ailesiyle yaşayan T.T. (39), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek pencereden zemine düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen dört çocuk annesi T.T'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

AA / Melih Palas - Güncel

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