Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Mimar Sinan Mahallesi 6/2 Sokak'taki 5 katlı apartmanın ikinci katında Ş.D'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen Ş.D. ve komşusu S.A'ya sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Kaynak: AA / Güncel