Kocaeli'de Apartmanda Çıkan Yangın Söndürüldü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dairede hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emek Mahallesi 100. Yıl Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.