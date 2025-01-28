Kocaeli'de Apartman Yangınında 3 Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında balkonda mahsur kalan 3 yabancı uyruklu çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, achtı katın çatısında başlayarak binaya zarar verdi.
Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangında balkonda mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi 4407. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartmanın 4. katında, anne ve babalarının evde bulunmadığı belirtilen yabancı uyruklu 3 çocuk balkonda mahsur kaldı.
Ekiplerce merdivenli araçla kurtarılan 3, 4 ve 9 yaşlarındaki çocuklar, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangın, binanın çatısında hasara neden oldu.