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Kocaeli'de Apartman Yangınında 3 Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kocaeli'de Apartman Yangınında 3 Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında balkonda mahsur kalan 3 yabancı uyruklu çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, achtı katın çatısında başlayarak binaya zarar verdi.

Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangında balkonda mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi 4407. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanın 4. katında, anne ve babalarının evde bulunmadığı belirtilen yabancı uyruklu 3 çocuk balkonda mahsur kaldı.

Ekiplerce merdivenli araçla kurtarılan 3, 4 ve 9 yaşlarındaki çocuklar, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangın, binanın çatısında hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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