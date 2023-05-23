Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kocaeli'de apartman görevlisi su basan odada ölü bulundu

Kocaeli'de apartman görevlisi su basan odada ölü bulundu

Güncel Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartman görevlisi, su basan odada ölü bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartman görevlisi, su basan odada ölü bulundu.

Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir apartmanda görevli olarak çalışan Necip Özdemir'i (55) kendisi için ayrılan ve su basan odada hareketsiz halde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Apartmana gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özdemir'in cenazesi, ambulansla otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polislerce apartmanda inceleme yapıldı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Özdemir'in, görevli odasındaki musluğu değiştirmek isterken odayı su bastığı ve elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kocaeli Seçim Sonuçları
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Cumhuriyet Caddesi Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title