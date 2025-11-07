Kocaeli'de Apartman Çökmesi Sonrası Enkaz Çalışmaları Tamamlandı

Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede enkaz kaldırma çalışmaları ile bina ve yeraltı taramaları tamamlanırken, tedbir amaçlı boşaltılan binalara risk değerlendirmesi yapılması amacıyla karot alma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve TÜBİTAK'tan araştırmacıların saha çalışması yaptığı bölgedeki bina ve yer altı taramaları bitti.

Sondaj aracıyla enkaz ve çevresinden alınan toprak numuneleri laboratuvara gönderildi, yaklaşık 1200 binadan jeoradar ve jeodezik ölçüm cihazlarıyla veriler toplandı.

29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkaz kaldırma çalışmaları da tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ekipleri ise bölgede tedbir amaçlı boşaltılan 21 binadan karot örnekleri alma işlemine devam ediyor.

Bu arada, 31 Ekim'de 5 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluşması üzerine trafiğe kapatılan İbrahim Ağa Caddesi yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, dükkanlarını bölgeden taşımak isteyen bazı esnaftan fahiş kira ücreti talep edildiği ihbarları üzerine harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, çevredeki kiralık gayrimenkullere yönelik inceleme gerçekleştiriyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.