Kocaeli'de Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli'de Apartman Çatısında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bazı apartman sakinleri üzüntüyle söndürme çalışmalarını izledi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Yangın, akşam saatlerinde Arapçeşme Mahallesi 1041 sokaktaki 4 katlı apartmanın çatısında çıktı. Yangını fark edenler, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine apartmanı terk ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatı yalıtım ve kaplama malzemelerinin tutuşmasıyla zaman zaman alevlerin arttığı yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Bazı apartman sakinlerinin söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledikleri görüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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