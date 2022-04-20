Kocaeli'de apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler

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Kocaeli'de apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Kocaeli'de apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Turgut Mahallesi'nde bir apartmandan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sesin apartman boşluğundan geldiğini belirledi.

Merdiven altındaki duvarı kıran görevliler, hayvanı kurtardı.

Kontrolü yapılan kedi, daha sonra bırakıldı.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

İtfaiye, Kocaeli, kedi, Güncel, Haberler

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