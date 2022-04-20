Kocaeli'de apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Turgut Mahallesi'nde bir apartmandan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sesin apartman boşluğundan geldiğini belirledi.
Merdiven altındaki duvarı kıran görevliler, hayvanı kurtardı.
Kontrolü yapılan kedi, daha sonra bırakıldı.
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel