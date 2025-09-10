Kocaeli'de Anne ve Kızının Ölümü: 1 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde anne ve 5 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden D.B. (50) ile 5 yaşındaki H.N.A'nın dün evde ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili şüpheli M.İ.G'yi İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilecek.

Olay

Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'ta dün D.B'den bir süredir haber alamayan yakınlarının ihbarıyla eve giren ekipler, kadın ile 5 yaşındaki kız çocuğu H.N.A'nın çürümüş haldeki cesetleriyle karşılaşmıştı.

Polis ekipleri, evin uzun süredir kapalı olduğu ve içeriden kötü koku yayıldığı bilgisi üzerine maske ve eldivenle detaylı inceleme yapmış, cenazeler, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Gebze Adli Tıp Morgu'na kaldırılmıştı.

Kadının boşanmış olduğu ve biri 15 yaşında erkek olmak üzere iki çocuğunun bulunduğu öğrenilmişti.