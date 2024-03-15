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Kocaeli'de Anaokulu Öğretmeni Bakıma Muhtaç Hayvanlara Sahip Çıkıyor

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Kocaeli'de yaşayan anaokulu öğretmeni Dilek Uğur, bakıma muhtaç hayvanların beslenme, barınma ve tedavi ihtiyacını belediyenin tahsis ettiği atıl arazide oluşturduğu yaşam alanında karşılıyor. Uğur, sahiplenilebilecek hale gelen hayvanların ise yeni yuvalara kavuşmasını sağlıyor.

Kocaeli'de yaşayan anaokulu öğretmeni Dilek Uğur, bakıma muhtaç hayvanların beslenme, barınma ve tedavi ihtiyacını belediyenin tahsis ettiği atıl arazide oluşturduğu yaşam alanında karşılıyor.

Memleketi Tarsus'ta yaptığı barınak ziyaretinden etkilenen 49 yaşındaki Uğur, çeşitli nedenlerle sakatlanan ya da hastalanan sokaktaki hayvanlara sahip çıkmaya karar verdi.

Tayin nedeniyle 15 yıl önce Kocaeli'nin Gebze ilçesine yerleşen bir çocuk annesi Uğur, dağlık arazilerde bakıma muhtaç sahipsiz hayvanlar için arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Uğur, Çayırova Belediyesinin tahsis ettiği 650 metrekare atıl arazide can dostlar için 10 yıl önce yaşam alanı oluşturdu.

Çevresindekiler ile Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova belediyelerinin mama desteğinde bulunduğu Uğur, bakım ve tedavilerini de üstlendiği bakıma muhtaç hayvanları adeta hayata bağlıyor.

Okuldan ve evinden arta kalan zamanını can dostlarıyla geçiren Uğur, sahiplenilebilecek hale gelenlerin ise yeni yuvalara kavuşmasını sağlıyor.

"Bu işe gönül verenlerin sayısının artmasını diliyorum"

Dilek Uğur, AA muhabirine, yaşam alanında 32 bakıma muhtaç hayvanın beslenme, barınma ve tedavi ihtiyacını karşıladığını, can dostlara yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgilenmenin zaman ve emek gerektirdiğini anlatan Uğur, "Kulübe temizliği yapıyorum, ilaçlarını veriyorum, veteriner kontrolü için getirip götürüyoruz. Bu işe gönül veren insanların sayısının artmasını diliyorum çünkü sadece bedenen ve zaman olarak emek vermiyorsunuz, bunun bir de maddi boyutu var. Buranın giderlerini cebimizden karşılıyoruz. Çok yüksek klinik masrafları çıktığı zaman duyuru yapıyoruz. Buna dönen dostlar veya tanıdıklar oluyor. Onlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Uğur, yaşam alanındaki sahipsiz hayvanlara yuva bulma yönünde gayretlerinin bulunduğunu dile getirerek, "Hiçbirinin burada olmasını istemiyorum. Bütün canlarımız için yuva arayışımız devam ediyor ama insanlar genellikle sağlıklı ve cins hayvanları sahiplenmeyi tercih ettiği için engelli olan canlara yuva bulmak çok zor." dedi.

Ailelere çocuklarıyla barınakları ziyaret ederek oradaki hayvanlarla vakit geçirmelerini tavsiye eden Uğur, "İsterim ki gelsinler bir günlerini burada geçirsinler, bu canları sevsinler. Buradaki canlar da daha fazla insan görsünler. Sahiplenilsinler, hepsinin ayrı ayrı yuvası olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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