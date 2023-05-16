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Kocaeli'de amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak'ta E.D. ile kuzeni B.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.D. tabancayla kuzeni B.D'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel

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