Kocaeli'de alüminyum fosfit patlaması: 4 kişi gözaltında

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen alüminyum fosfit patlaması ve çıkan yangınla ilgili olarak 2 mühendis ve 2 işçi gözaltına alındı. Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı ve çevredeki binalarda hasar oluştu. İş yerinin ruhsat başvurusu ise sonuçlanmamıştı.

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1) KİMYASAL PATLAMA SONRASI 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kimyasal patlama sonrası 43 kişi, tedbir amaçlı tahliye edildi; 4 gözaltı (2)

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde haşere ilaçlaması yapan bir iş yerinde meydana gelen alüminyum fosfit patlaması ve çıkan yangın ile ilgili olarak sorumlu görülen 2 mühendis ve 2 işçi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

PATLAMANIN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

AFAD ekipleri, patlamanın yaşandığı caddeye gelerek incelemeler yaptı. Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın olduğu iş yerinin yakınında bulunan binaların camlarının kırıldığı görüldü. Patlamayla birlikte çıkan gazın kanalizasyon ve su gider hattından sokağa ve dairelere yayıldığı öğrenildi. Yapılan ölçümlerde kimyasal gaz değerlerinin düştüğü ve zarar verici boyutta olmadığı belirtildi. Dairelerine girmek isteyen vatandaşlar, sorumluluğun kendilerine ait olduğuna dair belge imzaladıktan sonra evlerine girdi. Olayın yaşandığı binaya ise girişlere izin verilmedi.

RUHSAT BAŞVURUSU SONUÇLANMAMIŞ

Öte yandan iş yerinin ruhsat için belediye ve Tarım İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptığı, ancak başvuru sürecinin sonuçlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.