Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, alüminyum fabrikasında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi'ndeki alüminyum fabrikasında, basınç tankının patlaması sonucu yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yaralanan bir işçi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Yangında, fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Pelitli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title