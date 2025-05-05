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Kocaeli'de Altyapı Çalışması Sırasında Ana Su Hattı Patladı

Kocaeli'de Altyapı Çalışması Sırasında Ana Su Hattı Patladı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen su hattı patlaması, sokakları ve caddeleri suyla doldurdu. İSU ekipleri hızla müdahale ederek su akışını kontrol altına aldı.

Altyapı çalışması sırasında ana su hattı patladı, ilçe sular altında kaldı

Sokaklar ve caddeler dereye döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde devam eden altyapı çalışmaları sırasında ana su hattı patladı. Cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

Bahar Caddesi üzerinde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında, kepçe operatörü ana su hattını patlattı. Su hattından fışkıran sular, kısa sürede caddeyi ve çevresini adeta dereye çevirdi. Taşan sular, D-100 yan yol ile İstiklal Caddesi'ni sular altında bıraktı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen İSU ekipleri, su akışını kısa sürede kontrol altına alarak hattı kapattı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - Güncel
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