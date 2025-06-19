Kocaeli'de Alkollü Sürücünün Midesinden 100 Gram Kokain Çıkarıldı

KOCAELİ'de otoyolda durdurulan ve alkollü olduğu şüphesiyle hastaneye götürülen sürücünün midesinden 28 kapsül halinde toplam 100 gram kokain çıkarıldı.

Jandarma ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ilerleyen aracı durdurdu. Ekipler, şüpheli tavırlarından alkollü ya da uyuşturucu etkisinde olabileceğini değerlendirdikleri sürücüyü hastaneye sevk etti. Tetkiklerde, sürücünün midesinde kapsüller tespit edildi. Midesinden 28 kapsül halinde toplam 100 gram kokaini çıkarılan şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.