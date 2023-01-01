Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de alkollü sürücünün 1 hafta önce aldığı ehliyetine el konuldu

Güncel Haberler

Kocaeli'de alkollü sürücünün 1 hafta önce aldığı ehliyetine el konuldu

İzmit ilçesinde yılbaşı denetiminde durdurulan bir aracın aday sürücüsünün 1 hafta önce aldığı ehliyetine el konuldu.

İzmit ilçesinde yılbaşı denetiminde durdurulan bir aracın aday sürücüsünün 1 hafta önce aldığı ehliyetine el konuldu.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri Kemalpaşa Mahallesi'nde alkol denetimi yaptı.

Denetimde durdurulan bir araçta 0,58 promil alkollü olduğu tespit edilen aday sürücü S.K.'nin ehliyetine el konuldu.

Ekiplerce S.K.'ye 4 bin 64 lira ceza kesildi.

Sürücünün ehliyetini 1 önce hafta aldığı ve bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title