Kocaeli'de alkollü sürücünün 1 hafta önce aldığı ehliyetine el konuldu Güncel Haberler İzmit ilçesinde yılbaşı denetiminde durdurulan bir aracın aday sürücüsünün 1 hafta önce aldığı ehliyetine el konuldu. İzmit ilçesinde yılbaşı denetiminde durdurulan bir aracın aday sürücüsünün 1 hafta önce aldığı ehliyetine el konuldu. Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri Kemalpaşa Mahallesi'nde alkol denetimi yaptı. Denetimde durdurulan bir araçta 0,58 promil alkollü olduğu tespit edilen aday sürücü S.K.'nin ehliyetine el konuldu. Ekiplerce S.K.'ye 4 bin 64 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetini 1 önce hafta aldığı ve bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Kocaeli Güncel Haberler

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