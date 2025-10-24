Haberler

Kocaeli'de Alkollü Mekanda Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Alkollü Mekanda Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü eğlence mekanına tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan iki kişi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü eğlence mekanına tabancayla ateş açıldığı sırada Okan C. ile Hasan Seviç'in yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında R.K., O.M.Ş., D.Y., H.K., Z.K., Ö.K., ve B.G. isimli şüpheliler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden R.K., O.M.Ş., D.Y. ile H.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağı tedbiriyle serbest bırakılırken, Z.K., Ö.K. ve B.G. ise tutuklandı.

