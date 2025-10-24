Kocaeli'de Alkollü Mekanda Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü eğlence mekanına tabancayla ateş açıldığı sırada Okan C. ile Hasan Seviç'in yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında R.K., O.M.Ş., D.Y., H.K., Z.K., Ö.K., ve B.G. isimli şüpheliler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden R.K., O.M.Ş., D.Y. ile H.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağı tedbiriyle serbest bırakılırken, Z.K., Ö.K. ve B.G. ise tutuklandı.