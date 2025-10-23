Kocaeli'de Alkollü Mekanda Kavga: İki Kişi Kurşunlandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde alkollü eğlence mekanında çıkan kavga sonrası, mekana tabancayla ateş açıldığı sırada yaralanan Okan C. ile Hasan Seviç'in hastanedeki tedavileri sürüyor. Hasan Seviç'in kavgayla ilgisi olmadığını söyleyen babası Ertuğrul Seviç, "Oğlum çatışmanın arasında kaldı. Oğlum ve yanındaki arkadaşıyla alakalı hiçbir durum söz konusu değil. Oğlum sırtından vuruluyor ve hastanelik oluyor" dedi.

Olay, 21 Ekim günü saat 22.30 sıralarında Tepecik Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi mevkisinde meydana geldi. Alkollü eğlence mekanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar ayrılırken, bir süre sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce mekana tabancayla ateş açıldı. Bu sırada kurşunların isabet ettiği Okan C. ve Hasan Seviç yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Okan C., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, Hasan Seviç ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin, olaya karışıp kaçanların yakalanması için çalışması sürüyor.

'ÇATIŞMANIN ARASINDA KALIYOR'

Hasan Seviç'in babası Ertuğrul Seviç, "Oğlum, çatışma olan bölgeye doğru yürüyor. Orada olanlardan bilgisi yok, çatışmanın arasında kaldı. Oğlum ve yanındaki arkadaşıyla alakalı hiçbir durum söz konusu değil. Oğlum sırtından vuruluyor ve hastanelik oluyor. Bizim bu konuyla uzaktan yakından hiçbir alakamız yok. Kocaeli halkından çocuğuma dua istiyorum. Şu an çocuğum yoğun bakımda" dedi.

Ertuğrul Seviç, "Oradan tesadüfen geçerken Okan diye bir arkadaşı var onu görüyor, konuşuyorlar. O an zaten bir cip mi gelmiş, nasıl geldiyse silahlı çatışmaya giriyorlar. İki kişi de vuruluyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Her geçen gün diyorlar ki 'ciddiyetini koruyor.' Aramayan sormayan kalmadı, Allah onlardan da razı olsun. İnşallah çocuğumu buradan sağ salim çıkartıp, hayatına devam etmesini istiyoruz. Allah bütün gençlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.