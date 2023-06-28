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Kocaeli'de Alkollü Kişi Hastanede Güvenlik Görevlisini Bıçakladı

Kocaeli'de Alkollü Kişi Hastanede Güvenlik Görevlisini Bıçakladı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü olduğu belirlenen bir kişi, hastanenin acil servisinde görevli güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı. Saldırgan, diğer güvenlik görevlileri ve polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Kocaeli'de alkollü olduğu belirlenen kişi, hastanenin acil servisinde görevli güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

İzmit ilçesinde ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne getirilen B.Ö (28), Acil Servis alanında kendisini muayene etmek isteyen doktor ve kan almak isteyen sağlık görevlilerine ters cevaplar vererek direndi.

Hastanenin güvenlik görevlisi İsa Kocakoç (41), sakinleştirmek istediği sırada taşkınlık yapan alkollü kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Karakoç, söz konusu kişi tarafından elinden ve kalçasından bıçakla yaralandı.

Diğer güvenlik görevlileri ve polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Devlet Hastanesi Kocaeli Güncel Haberler

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