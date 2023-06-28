Kocaeli'de Alkollü Kişi Hastanede Güvenlik Görevlisini Bıçakladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü olduğu belirlenen bir kişi, hastanenin acil servisinde görevli güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı. Saldırgan, diğer güvenlik görevlileri ve polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.