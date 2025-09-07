Haberler

Kocaeli'de Alkollü Araç Kullanan Sürücüye 22 Bin 830 Lira Ceza

Kocaeli'de, alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye toplam 22 bin 830 lira para cezası uygulandı ve ehliyetine el konuldu. Emniyet ekipleri, sürücünün çeşitli trafik ihlallerinden dolayı işlem yaptı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında yer alan ve trafikte tehlikeli şekilde araç kullandığı görülen sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.

Yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine trafik ekiplerince el konuldu. Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapıldı.

Bu kapsamda, "sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, seyir halinde telefon ve benzeri haberleşme cihazı kullanmak ile saygısızca davranarak araç kullanmak" maddelerinden toplam 22 bin 830 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
