Kocaeli'de Alkollü Adam Pencereden Aşağı Düştü

Kocaeli'de Alkollü Adam Pencereden Aşağı Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, alkol alan bir kişi iş merkezinin 2’nci katında kilitli kaldıktan sonra pencereden inmeye çalışırken düştü ve yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir iş merkezinin 2'nci katında kilitli kalan ve alkollü olduğu öğrenilen Ayhan Ö. (35), pencereden inmek isterken zemine düşüp yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yenikent Mahallesi, Üçbahriye Sokak'taki 2 katlı iş merkezinin 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Ayhan Ö., katta kilitli kaldı. İş merkezinden çıkamayan Ayhan Ö., 2'nci katın penceresinden inmek istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayhan Ö., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya akın etti! Kutlamalarda bulunan güncel taraftar sayısı açıklandı

Kutlamalarda Yenikapı'ya giriş yapan taraftar sayısı açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

Çiftler bugün evlenmek için birbirleriyle yarışıyor
Emekli polis memuru, eski eşini tabancayla öldürüp intihara kalkıştı

Eski eşini başından vurdu, ekipleri görünce kendine sıktı
Austria Wien dayanamadı! Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol

Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol
Bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar

Köylüler avuç açıp dua etti! Ancak bu kez yağmur için değil
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
DEM Partili Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a 'siyasi tutsak' tepkisi

Erdoğan'ın danışmanından DEM Partili Bakırhan'ı küplere bindiren çıkış
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor

5 Türk boyuna ev sahipliği yapıyor! Dünyada başka bir örneği yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.